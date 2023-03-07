Короткий топик и шортики: беременная дочь Славы похвасталась своей фигурой

Дочь певицы Славы, Александра Морозова, готовится впервые стать мамой. Всего через месяц на свет появится малыш. Девушка практически ежедневно делится со своими подписчиками радостными моментами беременности. Например, на днях она опубликовала милое фото с уже большим животиком.

Александра Морозова и ее супруг Андрей Дедов совсем скоро станут родителями. Об этом в январе рассказала певица Слава. Тогда звезда опубликовала в соцсетях клип на песню «Дочка-мама», в котором Саша продемонстрировала округлившийся живот.

А сегодня дочь знаменитости опубликовала кадр, на котором запечатлена в черном укороченном топе и шортах. Девушка ранее признавалась, что скучает по стройному телу. Саша продолжает заниматься спортом по возможности, чтобы держать мышцы в тонусе. Так, несколько дней назад дочь Славы показала видео, на котором выполняет махи ногой. Будущая мама уточнила, что делает все аккуратно и под присмотром любящего мужа. Кстати, роды Саше поставили на 11 апреля.