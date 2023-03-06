«Вызывали скорую»: Ефременкова из «Дома-2» напугана состоянием одного из сыновей-близнецов

Юлия Ефременкова

Юлия Ефременкова. Фото: соцсети

Экс-участница проекта Юлия Ефременкова вновь переживает неприятный период.

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова вновь переживает сложный период. Тяжело заболел один из сыновей-близнецов Юлии Ефременковой и Мондезира.

Молодая мама в телеграм-канале поделилась снимком, на котором запечатлела, как малыша осматривает медицинский работник.

Юлия и Мондезир так испугались за сына, что вызвали домой бригаду врачей.

«Вчера вызывали скорую, так как один из малышей приболел. Сильный кашель и сопли. Температуры и хрипов в легких, слава богу, нет», — поделилась Юлия Ефременкова.

Врач осматривает сына Юлии Ефременковой. Фото: соцсети

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Напомним, сыновьям-близнецам Юлии Ефременковой и Мондезира нет еще и полгода. Мальчики родились 22 сентября.

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