«Вызывали скорую»: Ефременкова из «Дома-2» напугана состоянием одного из сыновей-близнецов

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Напомним, сыновьям-близнецам Юлии Ефременковой и Мондезира нет еще и полгода. Мальчики родились 22 сентября.