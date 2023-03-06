Рома Капаклы из «Дома-2»: «Я не могу выйти на связь с Мариной, я пытался, отправил ей честное, искреннее видео»

Основная претензия общественности к бывшему участнику «Дома-2» Роме Капаклы сводится к тому, что он после измены даже не объяснился с женой Мариной Африкантовой, сразу улетев на Бали за Таней Мусульбес.
В телеграм-канале Рома Капаклы рассказал, что пытался выйти на связь с Мариной Африкантовой, но попытка не увенчалась успехом.
Кроме того, Рома Капаклы сообщил, что сейчас чувствует себя абсолютно счастливым человеком. Рома рад, что порвал с семьей Марины Африкантовой.
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«У меня настроение шикарное. Я чувствую себя абсолютно счастливым. Я перекрестился, что смог вырваться из этого «кишлака». Я не говорил с Мариной. Я не могу выйти с ней на связь. Я пытался. Я отправил ей большое четырехминутное видео, честное, искреннее. Она его просмотрела и закинула меня в черный список. Я надеюсь, что она его не удалила, а прослушала, просмотрела. Но это ей неинтересно, ей интересно разводить то, что она развела в телеграме», — признался Рома Капаклы.