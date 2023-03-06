«Не ставила цель скрываться»: Евгения Медведева рассказала, как оказалась в костюме Шаурмы на шоу «Маска»

Фигуристка Евгения Медведева поделилась эмоциями от участия в шоу «Маска» в костюме Шаурмы.
Медведева долго не могла определиться с костюмом для выступлений на сцене шоу «Маска». Спортсменка хотела, чтобы костюм отражал ее характер. Когда Евгения увидела костюм Шаурмы, она поняла, что ей нужно.
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К слову, костюм Шаурмы показался Медведевой удобнее остальных.
«Я была максимально естественна, потому что не ставила цель скрываться, маскироваться. Возможно, я интонационно меняла голос на более низкий. Главным для меня было получить эмоции. Так и случилось: новый опыт, сцена, яркие номера!» — призналась Медведева в беседе с Teleprogramma.pro.
Напомним, ранее высказалась о Дане Милохине, который продолжает губить свою карьеру.