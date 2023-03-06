«Не ставила цель скрываться»: Евгения Медведева рассказала, как оказалась в костюме Шаурмы на шоу «Маска»

Фигуристка Евгения Медведева поделилась эмоциями от участия в шоу «Маска» в костюме Шаурмы.

Медведева долго не могла определиться с костюмом для выступлений на сцене шоу «Маска». Спортсменка хотела, чтобы костюм отражал ее характер. Когда Евгения увидела костюм Шаурмы, она поняла, что ей нужно.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

К слову, костюм Шаурмы показался Медведевой удобнее остальных.