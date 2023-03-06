Международная федерация гимнастики отстранила Ирину Винер от работы на два года

«Госпоже Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию на какую‑либо роль в международных соревнованиях, работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль на международном соревновании в любом мероприятии или соревновании, санкционированном или организованном FIG на период в два года, который начинается через один день после отмены защитных мер FIG, связанных с событиями на Украине», — говорится в сообщении.