Международная федерация гимнастики отстранила Ирину Винер от работы на два года

Ирина Винер

Ирина Винер. Фото: Global Look Press

Ирине Винер запрещено появляться на международных соревнованиях в официальном статусе.

В этот понедельник, 6 марта, стало известно, что прославленного тренера по художественной гимнастике, 74-летнюю Ирину Винер, на два года отстранили от работы в Международной федерации художественной гимнастике.

Об этом решении сообщила пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

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«Госпоже Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию на какую‑либо роль в международных соревнованиях, работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль на международном соревновании в любом мероприятии или соревновании, санкционированном или организованном FIG на период в два года, который начинается через один день после отмены защитных мер FIG, связанных с событиями на Украине», — говорится в сообщении.

По материалам ТАСС

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