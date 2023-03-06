Международная федерация гимнастики отстранила Ирину Винер от работы на два года

В этот понедельник, 6 марта, стало известно, что прославленного тренера по художественной гимнастике, 74-летнюю Ирину Винер, на два года отстранили от работы в Международной федерации художественной гимнастике.
Об этом решении сообщила пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).
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«Госпоже Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию на какую‑либо роль в международных соревнованиях, работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль на международном соревновании в любом мероприятии или соревновании, санкционированном или организованном FIG на период в два года, который начинается через один день после отмены защитных мер FIG, связанных с событиями на Украине», — говорится в сообщении.
По материалам ТАСС