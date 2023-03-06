«Ожидаемо слов поддержки не прозвучало»: Владимир Познер прервал молчание

Известный журналист и телеведущий, 88-летний Владимир Познер, на целый год исчезал из общественного пространства. Он предпочел не комментировать происходящие события, тогда как раньше делал это постоянно.

И вот накануне Владимир Познер позволил себе дать некую оценку ситуации, происходящей в мире. Владимир Познер отказался от конкретных формулировок, лишь намеками очерчивая свое отношение.

Подобная позиция не понравилась артисту и телеведущему Вячеславу Манчурову. Он довольно жестко в своем микроблоге прошелся по мэтру отечественного экрана.

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