«Ожидаемо слов поддержки не прозвучало»: прервавшему молчание Владимиру Познеру дали пинка

Известный журналист и телеведущий, 88-летний Владимир Познер, на целый год исчезал из общественного пространства. Он предпочел не комментировать происходящие события, тогда как раньше делал это постоянно.
И вот накануне Владимир Познер позволил себе дать некую оценку ситуации, происходящей в мире. Владимир Познер отказался от конкретных формулировок, лишь намеками очерчивая свое отношение.
Подобная позиция не понравилась артисту и телеведущему Вячеславу Манчурову. Он довольно жестко в своем микроблоге прошелся по мэтру отечественного экрана.
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«Сегодня, наконец, прервал долгое молчание и Владимир Познер. Ожидаемо слов поддержки в адрес России не прозвучало. Вместо них опостылевшая либеральная мантра о чувстве стыда. Помните, как год назад вчерашние кумиры залепетали в унисон, что им стыдно быть русскими. Вот и Познер продолжает ту же русофобскую песню стыда и покаяния», — пнул Манучаров Познера в личном микроблоге.
Вячеслав Манучаров. Фото: Global Look Press