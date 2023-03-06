Как выглядит двойник Стаса Михайлова: одно лицо с артистом

У певца Стаса Михайлова, как и у многих знаменитостей, есть двойник. Зовут его Николай Васильев, он уже шесть лет выступает на сцене, исполняя песни своего кумира. Стас Михайлов об этом прекрасно знает.

Двойник Михайлова не пропускает светских мероприятий с участием музыканта. Так, в этот понедельник, 6 марта, Николай Васильев отметился на презентации капсульной коллекции Стаса Михайлова товаров для дома под названием «Все для тебя». Двойник Стаса Михайлова обзавелся огромной подушкой с изображением своего кумира.

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