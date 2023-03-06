Нино Нинидзе спела для гостей бизнес-мероприятия на «Розе Хутор»

Нино Нинидзе, Ваня Дмитриенко, DJ Groove и другие звезды российского шоу-бизнеса на протяжении 4 дней — со 2 по 5 марта — гостили на курорте «Роза Хутор», где для них приготовили гала-ужины, горнолыжный тур и прочие развлечения. Это бизнес-мероприятие, организованное радио Monte Carlo, получило название Radio Monte Carlo Winter Cup.

Звездой торжественного гала-ужина 3 марта стала, бесспорно, Нино Нинидзе. Актриса исполнила для всех гостей известные песни, чем обеспечила теплую и уютную атмосферу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Другим запоминающимся событием стали соревнования по горным лыжам. В них участвовали и опытные лыжники, и новички. Медали вручили всем — независимо от результата. За хорошее настроение гостей в этот день отвечали ди-джей Грув и Звонкий, а также Диана Терешкова — ведущая радиостанций «Хит FM» и DFM, сообщает «Русская медиагруппа».