«Цены ниже среднего, всем подходят»: Стас Михайлов выпустил коллекцию постельного белья — 18 тысяч рублей за комплект

В канун 8 Марта любимый миллионами женщин России исполнитель Стас Михайлов презентовал собственную капсульную коллекцию товаров для дома под названием «Все для тебя».
«Разрабатывал ее год. Называется «Все для тебя», поскольку это универсальное название которое подойдет любому человеку любого возраста», — поделился Стас Михайлов.
Основной цвет коллекции — черно-белый. В линейке — посуда, пледы, подушки, постельное белье.
«Цены ниже среднего, всем подходят», — уточнил Стас Михайлов.
Кружки для чая от Стаса Михайлова обойдутся в 500 рублей, сотейник — 3990, комплект постельного белья —18 тысяч рублей.
Стас Михайлов признался, что любит участвовать в процессе обустройства дома. А вот от готовки и выбора кастрюль далек.
Стас Михайлов на презентации. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Постельное белье из коллекции Стаса Михайлова за 18 тысяч рублей. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro