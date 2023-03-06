«Цены ниже среднего, всем подходят»: Стас Михайлов выпустил коллекцию постельного белья — 18 тысяч рублей за комплект

Кружки для чая от Стаса Михайлова обойдутся в 500 рублей, сотейник — 3990, комплект постельного белья —18 тысяч рублей.

Стас Михайлов признался, что любит участвовать в процессе обустройства дома. А вот от готовки и выбора кастрюль далек.