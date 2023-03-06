Разногласия в семье Ксении Собчак: на кого похожи дети?

Ксения Собчак и Константин Богомолов уехали на отдых в Дубай в компании своих детей — сына Ксении от Максима Виторгана, Платона, и дочери Богомолова от Дарьи Мороз, Анны. На фото, которыми журналистка и ведущая делится в соцсетях, они производят впечатление дружного семейства.
Платон и Анна. Фото: соцсети
Но внимательные подписчики обратили внимание, что дети одеты слишком уж по-разному: Аня — в толстовке, а Платон — в легкой футболке с короткими рукавами. На вопрос — почему так? — Ксения ответила с сарказмом:
«Это очень тонкое замечание. Это главное семейное разногласие».
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Другой момент, занимающий подписчиков, — вопрос, на кого похожи дети. Большинство пришли к выводу, что Аня очень похожа на маму, актрису Дарью Мороз, а Платон в профиль — вылитый дедушка, Анатолий Собчак.
По материалам издания «МК»