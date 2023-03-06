«Он был фигуристом... ноги для него являлись всем»: последние новости о состоянии Романа Костомарова

Фигурит Роман Костомаров был введен в медикаментозную кому на фоне микроинсульта. Состояние олимпийского чемпиона было тяжелым.

Он перенес ампутацию стоп. Нейропсихолог Бибигуль Кушалиева уверена, что спортсмен должен принять себя другим человеком. Ему придется научиться жить по-новому.

Главное, как считает эксперт, привести фигуриста в состояние принятия.

Также есть информация, что Роман Костомаров стал постепенно приходить в себя. Этот процесс далеко не быстрый.

«Он был фигуристом... ноги для него являлись всем. Сейчас он перерождается, надо все строить заново... Сделать это очень непросто. Будет много злости, ярости, бессилия», — подметила эксперт.

По материалам kp.ru, Woman.ru