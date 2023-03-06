«Он с Алексом сюсюкался, это было странно»: Алана Мамаева считает любовь экс-мужа к детям ненормальной

Модель и бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана стала гостьей YouTube-шоу Натальи Подольской «Ваша Наташа», во время которого рассказала о разводе и отношениях с экс-супругом.
Алана Мамаева призналась, что ее всегда удивляло отношение Павла Мамаева к детям. С одной стороны, ее подкупало то, что Павел был готов заботиться о ее сыне от первого брака Алексе и менять памперсы их общей дочери Алисе. С другой, Алана Мамаева считает, что нормальные мужчины себя так вести не должны. Наталья Подольская удивилась этому странному заявлению, которое демонстрирует, что Алана Мамаева находится во власти навязанных обществом стереотипов, но спорить со своей гостьей не стала.
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«Оказалось, что Павел очень любит детей. Он с Алексом сюсюкался. Для меня это было даже странно, мы просто встречались, а Павел с Алексом уже проводил время. Мне это нравилось. Я радовалась. Меня очень подкупало его отношение к детям. И когда Алиса родилась. Он был как мамочка. Я даже думаю, что это отклонение. Муж, который убирает какашки, меняет памперсы, стирает трусы, гуляет, кормит, укладывает спать сам. Он забирал детей у няни и делал все сам. Это кажется, что нормально. Но это ненормально. Это странно. Это немужское поведение», — высказалась Алана Мамаева.
YouTube-шоу Натальи Подольской «Ваша Наташа».