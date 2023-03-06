«Он с Алексом сюсюкался, это было странно»: Алана Мамаева считает любовь экс-мужа к детям ненормальной

Модель и бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана стала гостьей YouTube-шоу Натальи Подольской «Ваша Наташа», во время которого рассказала о разводе и отношениях с экс-супругом.

Алана Мамаева призналась, что ее всегда удивляло отношение Павла Мамаева к детям. С одной стороны, ее подкупало то, что Павел был готов заботиться о ее сыне от первого брака Алексе и менять памперсы их общей дочери Алисе. С другой, Алана Мамаева считает, что нормальные мужчины себя так вести не должны. Наталья Подольская удивилась этому странному заявлению, которое демонстрирует, что Алана Мамаева находится во власти навязанных обществом стереотипов, но спорить со своей гостьей не стала.

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