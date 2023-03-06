«Какой же Рома мерзкий! Просто переметнулся к этой брынзе!»: Африкантова на чем свет клянет Капаклы после измены

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова тяжело переживает измену мужа Ромы Капаклы. Тот фактически на глазах у жены переспал с Таней Мусульбес в Дубае, а затем улетел вслед за ней на Бали.
Для Марины Африкантовой это стало тяжелым ударом. Она не может справиться с эмоциями. Марина Африкантова публично поливает грязью Рому Капаклы, вместе с которым была шесть лет.
«Какой же Рома все-таки мерзкий! При живой жене спать с этой шлюхой и делать вид, что так и должно быть – чувства прошли, извини. Еще и внаглую это скрывать, типа он один ходит по Бали. Жуть просто, как это низко. Он вообще вдумывается, как он поступает. Или он такой же беспринципный, как эта Таня. Просто переметнулся к этой брынзе и даже не нашел смелости поговорить. Специально меня доводил, чтобы я подала на развод, а он, типа, хороший. Маринка меня бросила, не я. Мозг надо качать, а не мышцы», - написала в микроблоге Марина Африкантова.
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Напомним, Марина Африкантова уже подала заявление на развод с Ромой Капаклы. Поклонники поддерживают ее, утверждая, что Марина достойна лучшего мужчины. А Рома никогда ее не ценил.