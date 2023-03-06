«Какой же Рома мерзкий! Просто переметнулся к этой брынзе!»: Африкантова на чем свет клянет Капаклы после измены

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова тяжело переживает измену мужа Ромы Капаклы. Тот фактически на глазах у жены переспал с Таней Мусульбес в Дубае, а затем улетел вслед за ней на Бали.

Для Марины Африкантовой это стало тяжелым ударом. Она не может справиться с эмоциями. Марина Африкантова публично поливает грязью Рому Капаклы, вместе с которым была шесть лет.