«Идет по трупам»: Татьяна Васильева жестко высказалась о сбежавшем в Израиль Анатолии Белом

В актерской тусовке все прекрасно помнят, кто ввел в их круг тогда начинающего артиста Анатолия Белого. Многие уверены, что своим успехом он обязан ныне покойной Марине Голуб. Белый познакомился с ней, когда только переехал в Москву никому не известным актером Толей Вайсманом. Говорят, что именно Марина Голуб придумала для мужа красивый псевдоним.
Благодарность в ответ Марина Голуб получила черную. Анатолий Белый изменил ей с дизайнером Инессой Москвичевой, на которой женат сейчас. Та позволяла себе публично унижать Марину Голуб.
«Есть такое качество — не ценить то, что ты имеешь, тех, кто тебе помог в свое время. И идешь дальше, как у нас говорят, по трупам. Марина была одним из них, к сожалению», — высказалась об Анатолии Белом известная актриса Татьяна Васильева в программе НТВ «Ты не поверишь!».
Анатолий Белый и Марина Голуб. Фото: Global Look Press
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Коллеги Голуб и Белого уверены — она сама его слепила, а затем пережила измену. Татьяна Васильева считает, что отъезд Анатолия Белого из России заставит его понять и оценить масштабы предательства. Она уверена, что в эмиграции он станет «вторым сортом».