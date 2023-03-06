«Идет по трупам»: Татьяна Васильева жестко высказалась о сбежавшем в Израиль Анатолии Белом

В актерской тусовке все прекрасно помнят, кто ввел в их круг тогда начинающего артиста Анатолия Белого. Многие уверены, что своим успехом он обязан ныне покойной Марине Голуб. Белый познакомился с ней, когда только переехал в Москву никому не известным актером Толей Вайсманом. Говорят, что именно Марина Голуб придумала для мужа красивый псевдоним.

Благодарность в ответ Марина Голуб получила черную. Анатолий Белый изменил ей с дизайнером Инессой Москвичевой, на которой женат сейчас. Та позволяла себе публично унижать Марину Голуб.