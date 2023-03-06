Бедрос Киркоров поразил окружающих странным аксессуаром

Бедрос Киркоров, за последнее время несколько раз попадавший в больницу, тщательно следит за своим здоровьем. Чтобы не заразиться никаким вирусом, на день рождения Славы Зайцева он пришел в необычной маске. Окружающие то и дело бросали на него удивленные взгляды, но отец Филиппа Киркорова не обращал на это внимания: здоровье важнее.

«Мне врачи посоветовали ее носить. Они сказали, что такая маска обеспечивает надежную сверхзащиту от всех вирусов. В моем возрасте они ни к чему», — объяснил Киркоров-старший.

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Интересно, что при общении с хорошими знакомыми он не считал нужным прятаться за маской, а надевал ее лишь при приближении незнакомцев. Сильное впечатление маска Киркорова произвела на Анну Калашникову.