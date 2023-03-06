«Анютке месяц!»: Орлова спросонья прижала к груди малютку-дочку: упоительный момент

Ольга Орлова не спускает дочку Анечку с рук. А малышка растет день ото дня. 6 марта малютке-дочке телеведущей исполнился месяц. При этом новоиспеченная мамочка дала понять, что даже не заметила, как прошли эти недели. Все пронеслось словно во сне.

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В своем микроблоге Ольга Орлова поделилась свежим фото с дочкой, которую она прижала к груди так, чтобы поклонники не смогли разглядеть ее личико. Многие предположили, что сама телеведущая только-только проснулась. Под глазами у нее залегли тени, словно после бессонной ночи.