«Копеечкой, поди, не побрезгуют!»: Пугачева может выхлопотать за замок Галкина* 1 миллиард рублей

Алла Пугачева и Максим Галкин* вместе с двойняшками Гарри и Лизой обосновались в Израиле. Примадонна ведет светский образ жизни и даже ходит на концерты. Недавно артистка веселилась на выступлении Лаймы Вайкуле. Также певица часто посещает местные ресторанчики и бары.

Ходят слухи, что артистка может в любое время вернуться на родину. Правда, продюсер Сергей Дворцов намекнул, что Алла Пугачева не прочь продать замок в деревне Грязь, который принадлежит ее мужу.

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