«Копеечкой, поди, не побрезгуют!»: Пугачева может выхлопотать за замок Галкина* 1 миллиард рублей

Алла Пугачева и Максим Галкин* вместе с двойняшками Гарри и Лизой обосновались в Израиле. Примадонна ведет светский образ жизни и даже ходит на концерты. Недавно артистка веселилась на выступлении Лаймы Вайкуле. Также певица часто посещает местные ресторанчики и бары.
Ходят слухи, что артистка может в любое время вернуться на родину. Правда, продюсер Сергей Дворцов намекнул, что Алла Пугачева не прочь продать замок в деревне Грязь, который принадлежит ее мужу.
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Оказывается, артистка еще несколько месяцев назад могла избавиться от просторных владений и особняка. Однако сделка на 1 миллиард рублей сорвалась. Покупателем выступал известный бизнесмен, его имя прессе называть не стали. Предприниматель даже успел внести залог на замок. При этом он хотел получить скидку. Вот только Алла Борисовна в этом вопросе оказалась непреклонна. Так и разошлись, оставшись при своем.
«Сейчас в особняке никто не живет, он под надежной охраной и по-прежнему выставлен на продажу. Говорят, что уже есть человек, который согласен заплатить за замок 1 млрд рублей», - уточнил Дворцов.
Поклонники удивились тому, что Примадонна готова вот так в спешке продать дом, в котором росли ее дети.
«Копеечкой, поди, не побрезгуют», «Деньги не пахнут», «Зачем им этот дом? Стоит только зря! Опять же коммуналку надо платить», «Вот так дела!», «А Максим-то в курсе?» - пишут фолловеры.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
По материалам kp.ru