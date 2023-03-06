Очнулся и начал бунтовать! Костомарову позвали психолога

Звезда «Ледникового периода» Роман Костомаров отчаянно борется за свою жизнь в московской больнице. На прошлой неделе спортсмена начали выводить из комы, его состояние оценивается по-прежнему как тяжелое.
Костомаров в сознании. Источники, работающие в больнице, сообщили РЕН-ТВ, что в ближайшее время Роману нужно пройти психологическую реабилитацию.
«Он недоволен своим положением, не понимает до конца, что с ним происходит, бунтует», - заявили в медицинских кругах.
Мы очень надеемся, что спортсмену удастся выкарабкаться из критического состояния.
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