Очнулся и начал бунтовать! Костомарову позвали психолога

Костомаров в сознании. Источники, работающие в больнице, сообщили РЕН-ТВ, что в ближайшее время Роману нужно пройти психологическую реабилитацию.

«Он недоволен своим положением, не понимает до конца, что с ним происходит, бунтует», - заявили в медицинских кругах.

Мы очень надеемся, что спортсмену удастся выкарабкаться из критического состояния.

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