Прилучный прячет беременную жену от Муцениеце: теперь с детьми только врозь

Агата Муцениеце и Павел Прилучный, судя по всему, обрубили все контакты. И неспроста. Ранее в СМИ просочилась информация, что актриса подала иск в суд, чтобы законным путем выписать бывшего мужа из квартиры, в которой она проживает с детьми. Многие удивились, почему стороны не договорились обо всем лично, к чему привлекать адвокатов.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Теперь же поклонники смакуют новые сплетни. Поговаривают, что «мажор» старается видеться с сыном Тимофеем и дочкой Мией так, чтобы не пересекаться с бывшей женой.

Многие тут же пошутили, что таким способом Павел Прилучный прячет беременную Зепюр Брутян от экс-возлюбленной. Вполне вероятно, что актер просто не хочет волновать молодую жену.