Пригожин одной фразой оценил поведение Пугачевой: «Берут, хлопают дверью... это не по-человечески»

Пригожин одной фразой оценил поведение Пугачевой: «Берут, хлопают дверью... это не по-человечески»

Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: Global Look Press

Музыкальный продюсер имеет свое мнение на этот счет.

Иосиф Пригожин вполне сдержанно высказался об артистах, которые спешно покинули Россию. Одной из тех, кто бросил насиженное место, стала Алла Пугачева. Она уехала в Израиль вслед на своим мужем шоуменом Максимом Галкиным*. 

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После Первого сентября дети Примадонны — двойняшки Гарри и Лиза — не успели проучиться в гимназии и месяца, как их тут же увезли обратно. Поговаривали, что артистка приезжала на родину только для того, чтобы забрать документы детей из школы и распорядиться о продаже замка в подмосковной деревне Грязь.

Оказавшись за границей, Алла Борисовна весьма едко поддела хейтеров, заявив, что ей нет никакого дела до тех, кто пишет о ней всякую чушь. Также певица обругала недругов, назвав их холопами и рабами. 

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире передачи «Новые русские сенсации» на НТВ дал понять, что не понимает тех, кто отвешивает оплеухи своим же поклонникам.

«Она, исполняла песню "Живи спокойно, страна, я у тебя всего одна". А потом люди просто берут, хлопают дверью и уезжают из своего дома, говорят, что все вокруг негодяи… Это несправедливо, это некрасиво, это неправильно, это не по-человечески», — сетует Пригожин.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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