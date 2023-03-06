Пригожин одной фразой оценил поведение Пугачевой: «Берут, хлопают дверью... это не по-человечески»

Иосиф Пригожин вполне сдержанно высказался об артистах, которые спешно покинули Россию. Одной из тех, кто бросил насиженное место, стала Алла Пугачева. Она уехала в Израиль вслед на своим мужем шоуменом Максимом Галкиным*.
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После Первого сентября дети Примадонны — двойняшки Гарри и Лиза — не успели проучиться в гимназии и месяца, как их тут же увезли обратно. Поговаривали, что артистка приезжала на родину только для того, чтобы забрать документы детей из школы и распорядиться о продаже замка в подмосковной деревне Грязь.
Оказавшись за границей, Алла Борисовна весьма едко поддела хейтеров, заявив, что ей нет никакого дела до тех, кто пишет о ней всякую чушь. Также певица обругала недругов, назвав их холопами и рабами.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире передачи «Новые русские сенсации» на НТВ дал понять, что не понимает тех, кто отвешивает оплеухи своим же поклонникам.
«Она, исполняла песню "Живи спокойно, страна, я у тебя всего одна". А потом люди просто берут, хлопают дверью и уезжают из своего дома, говорят, что все вокруг негодяи… Это несправедливо, это некрасиво, это неправильно, это не по-человечески», — сетует Пригожин.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.