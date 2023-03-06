Пригожин одной фразой оценил поведение Пугачевой: «Берут, хлопают дверью... это не по-человечески»

Иосиф Пригожин вполне сдержанно высказался об артистах, которые спешно покинули Россию. Одной из тех, кто бросил насиженное место, стала Алла Пугачева. Она уехала в Израиль вслед на своим мужем шоуменом Максимом Галкиным*.

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После Первого сентября дети Примадонны — двойняшки Гарри и Лиза — не успели проучиться в гимназии и месяца, как их тут же увезли обратно. Поговаривали, что артистка приезжала на родину только для того, чтобы забрать документы детей из школы и распорядиться о продаже замка в подмосковной деревне Грязь.