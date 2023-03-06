Ребенку уже 7 лет! Дочка Муцениеце прильнула к отцу: а глаза-то грустные (фото)

Агата Муцениеце и Павел Прилучный отмечают дни рождения детей дважды. Каждый радует отпрысков по-своему. Так, «мажор» игнорирует вечеринки, которые устраивает его экс-жена. Точно так же делает и Муцениеце.
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Вот и по случаю дня рождения Мии звездные родители устроили два праздника. В гостях у отца именинница повидалась с бабушкой, попробовала тортик, получила теплые поздравления и подарки.
Павел Прилучный с дочкой Мией. Фото: личный архив
«Мие 7 лет!! Поздравляю! Люблю, целую, обожаю, ценю и уважаю. Пусть у тебя все получается!» — отметил актер.
А поклонники обратили внимание на грустные глаза именинницы. Многие предположили, что Мия хотела бы, чтобы на ее празднике мама и папа были вместе.