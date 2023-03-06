Ребенку уже 7 лет! Дочка Муцениеце прильнула к отцу: а глаза-то грустные (фото)

Агата Муцениеце и Павел Прилучный отмечают дни рождения детей дважды. Каждый радует отпрысков по-своему. Так, «мажор» игнорирует вечеринки, которые устраивает его экс-жена. Точно так же делает и Муцениеце.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Вот и по случаю дня рождения Мии звездные родители устроили два праздника. В гостях у отца именинница повидалась с бабушкой, попробовала тортик, получила теплые поздравления и подарки.