Кейт Миддлтон в алом плато и замшевых сапогах появилась на параде в Виндзоре: чарующая элегантность и брошь королевы

Кейт Миддлтон посетила парад в честь Дня Святого Давида в Комбермирке, в Виндзоре. Для выхода в свет герцогиня Кембриджская выбрала приталенное алое пальто, умело скорректировав фигуру.

В таком дизайнерском тренче от бренда «Александр Маккуин» с черными аксессуарами невестка леди Дианы выглядела просто бесподобно.

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Ее образ дополнили высокие замшевые сапоги, особое внимание Кейт Миддлтон уделила деталям: подобрав к образу сумочку Mulberry и перчатки с прорезями от Cornelia James из лаковой кожи.

Примечательным украшением на пальто стала брошка королевы. На голове у жены принца Уильяма красовалась черная шляпка с бантом и перьями.