Кейт Миддлтон в алом пальто и замшевых сапогах появилась на параде в Виндзоре: чарующая элегантность и брошь королевы

Кейт Миддлтон посетила парад в честь Дня Святого Давида в Комбермирке, в Виндзоре. Для выхода в свет герцогиня Кембриджская выбрала приталенное алое пальто, умело скорректировав фигуру.
В таком дизайнерском тренче от бренда «Александр Маккуин» с черными аксессуарами невестка леди Дианы выглядела просто бесподобно.
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Ее образ дополнили высокие замшевые сапоги, особое внимание Кейт Миддлтон уделила деталям: подобрав к образу сумочку Mulberry и перчатки с прорезями от Cornelia James из лаковой кожи.
Примечательным украшением на пальто стала брошка королевы. На голове у жены принца Уильяма красовалась черная шляпка с бантом и перьями.
Кейт Миддлтон в алом пальто. Фото: Global Look Press
Кейт Миддлтон дружелюбно общалась с подданными и принимала цветы. На мероприятии принцесса Уэльская была вместе с принцем Уильямом.
Кстати, брошку в виде лука-порея, которую примерила герцогиня, была одной из любимых в коллекции украшений ныне покойной королевы Елизаветы II.
По материалам The Voice