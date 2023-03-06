Сценарист Дмитрий Дьяченко рассказал, почему с Сергеем Буруновым «работается непросто»

Популярный актер Сергей Бурунов 6 марта отмечает свой день рождения: ему исполняется 46 лет. По словам сценариста и режиссера Дмитрия Дьяченко, который сотрудничал с Буруновым на проектах «Только маме не говори», «Последний богатырь», «Кухня», «О чем еще говорят мужчины», совместная работа со звездой – дело непростое, но результат, безусловно, того стоит.

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«С Сережей, как и с любым талантливым человеком работается непросто, но очень интересно и радостно», - приводит слова Дьяченко издание «РИА ФАН».

В завершение беседы сценарист пожелал Сергею крепкого здоровья и побольше поклонников.