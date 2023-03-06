Принц Гарри продает запись своих разговоров с психотерапевтом

Принц Гарри уже не знает, как заработать деньги в Соединенных Штатах. Сначала он поливал грязью свое семейство, потом выпустил про это книгу. А теперь решил продать запись своих разговоров с психотерапевтом…

Речь идет о встрече в прямом эфире с Габором Мате — врачом, специализирующимся на борьбе с травмами и стрессом. Тогда он рассказал, какую на самом деле роль в его жизни играет Меган Маркл.

«Моя жена спасла меня. Я застрял в этом мире, а она была из другого мира и помогла мне выбраться. Моя жена — исключительный человек, и я бесконечно благодарен ей за мудрость и свободу, которые она смогла дать мне», - говорил он тогда.

Прослушать беседу с врачом, состоявшуюся 4 марта, смогут все желающие, заплатившие $33 за билет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».