Красовский рассказал, как Собчак устраивала дебоши в самолетах

Так называемая журналистка Ксения Собчак снова напомнила о своем существовании очередным язвительным постом в адрес журналиста. На этот раз светская львица не прошла мимо Антона Красовского, которого сняли с самолета за якобы громкий разговор по телефону.

«Ой, а что случилось? А где же посты Антона Красовского про то, что он желает всей компании смерти?» — написала эта женщина.

Красовский томить ответом не стал. Он припомнил бывшей ведущей «Дома-2» о ее скандалах в самолетах.

«Ксюша, зайка, сколько же дебошей ты устроила в «Аэрофлоте». Сколько этих дебошей было при мне! И, дорогая, займись освобождением ребят, которых посадили за вымогательство. Хоть какая-то польза от тебя будет! И я прошу прощения у всех пассажиров рейса Москва-Ташкент, кому мой разговор по телефону доставил неудобство», - отметил Антон.

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