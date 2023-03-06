Звезда «Бригады» Александр Иншаков рассказал, что его связывает с Татьяной Булановой

6 марта, в день рождения Татьяны Булановой, знаменитый продюсер, режиссер, актер и каскадер Александр Иншаков рассказал о том, как снимался в клипе певицы «Разведены мосты». По словам Иншакова, он считает это сотрудничество счастливой случайностью.

«Сначала я записал эту песню в своем сольном исполнении. Тогда я работал с очень известным в музыкальном мире человеком — Константином Костомаровым. Уже в время он работал и с Таней. Возникла мысль — снять клип на эту песню. Таня согласилась и в результате получилась эта работа. Настроение у всех было хорошее, поэтому и клип получился», - вспоминает каскадер.

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По его словам, эти съемки позволили ему и Татьяне хорошо узнать друг друга.