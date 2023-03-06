«Мужчина в юбке»: подруга Хаматовой плюнула на Европу и вернулась в Россию

Близкая подруга Чулпан Хаматовой Дина Корзун несколько лет работала с артисткой в благотворительном фонде. Однако потом женщина решила покорить иностранную сцену. Она вышла замуж за бельгийского музыканта и уехала в Лондон работать в Королевском национальном театре.

Однако в итоге Корзун решила вернуться в Россию. Ее не устраивало в Европе многое. Главным образом, на ее карьере отразилась пандемия. А решающим фактором стали уроки полового воспитания в школе, где учились ее дети.

«На урок пришел психолог - мужчина в юбке и на каблуках!» - рассказала в ужасе Дина.

В итоге Корзун решила, что ей надо вернуться на родину, где нет такого разврата.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».