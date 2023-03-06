Ампутация стоп, инсульт, кома: что известно о состоянии Костомарова - последние новости

Свежую информацию о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова чаще всего СМИ узнают от источников близких к ситуации. Родственники спортсмена предпочитают хранить молчание. Вот и на этот раз появились сведения, что фигурист постепенно выходит из медикаментозной комы после перенесенного им микроинсульта. При этом врачи беспокоятся о состоянии левой кисти спортсмена.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

По информации источника, один микроинсульт у фигуриста действительно был. По имеющимся показателям Роман Костомаров на данный момент в норме.