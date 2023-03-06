Ампутация стоп, инсульт, кома: что известно о состоянии Костомарова - последние новости

Свежую информацию о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова чаще всего СМИ узнают от источников близких к ситуации. Родственники спортсмена предпочитают хранить молчание. Вот и на этот раз появились сведения, что фигурист постепенно выходит из медикаментозной комы после перенесенного им микроинсульта. При этом врачи беспокоятся о состоянии левой кисти спортсмена.
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По информации источника, один микроинсульт у фигуриста действительно был. По имеющимся показателям Роман Костомаров на данный момент в норме.
«Он пока медленно выходит из медикаментозной комы, понемногу просыпается», - приводит ТАСС слова источника.
Напомним, что фигурист перенес ампутацию стоп. Также есть информация, что спортсмен ослеп на один глаз из-за удаления хрусталика.