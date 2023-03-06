«Тонюсенькие сопельки, кончики измочалились»: Пугачева показала реальное состояние волос, оставшись без парика в Израиле

Алла Пугачева не раз оказывалась в центре всеобщего внимания. Так, в шутку даже просила мужа шоумена Максима Галкина* заснять ее так, чтобы она выглядела на снимкам получше. «А то опять будут писать, что-то с лицом», - сетовала Примадонна, кивая на поклонников.

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После отъезда в Израиль, артистка стала чаще бывать на публике. Певица спокойно посещает рестораны и концерты, не волнуясь о том, что ее тут же окружит толпа воздыхателей. Алла Борисовна даже показалась в баре без парика. Многие тут же заметили, что певице стоило бы посетить парикмахера.