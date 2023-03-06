Галина Юдашкина тесно прильнула к мужу Петру Максакову: глаза горят любовью

Галина Юдашкина - мама троих детей. От мужа Петра Максакова наследница именитого кутюрье Валентина Юдашкина родила сыновей Анатолия и Аркадия, а также дочку Агату Ариеллу.

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Несмотря на то, что супруги уже давно живут в браке, чувства между ними не остыли, а скорее наоборот, стали еще более глубокими. На прогулке по набережной парочка устроилась на лавке. Галина Юдашкина прильнула к мужу, пристроившись ему под бок. Оба сияли улыбками, намекая, что в их отношениях царит гармония и взаимопонимание.

Поклонники обратили внимание на то, как стильно была одета дочка модельера. Галина Юдашкина отдала предпочтение джинсам-трубам, тренчу и шапочке бини. Дополнили образ дочери кутюрье кроссовки.