«Только один вопрос - за что? Столько горя!»: что сейчас происходит с женой Костомарова

Еще хореограф Илья Авербух говорил о том, что восхищен преданностью и силой духа, которой обладает жена олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Фигуристка Оксана Домнина практические днюет и ночует в Коммунарке, в больницу она ездит как на работу. Спортсменка не сомневается, что ее муж обязательно поправится. Домнина ведет себя довольно деликатно, оберегая чувства мамы фигуриста. Все близкие волнуются за здоровье Валентины Николаевны. Поэтому в беседе с журналистами Оксана Домнина проявляет сдержанность, держа эмоции под замком.

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