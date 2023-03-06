«Только один вопрос - за что? Столько горя!»: что сейчас происходит с женой Костомарова

Еще хореограф Илья Авербух говорил о том, что восхищен преданностью и силой духа, которой обладает жена олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Фигуристка Оксана Домнина практические днюет и ночует в Коммунарке, в больницу она ездит как на работу. Спортсменка не сомневается, что ее муж обязательно поправится. Домнина ведет себя довольно деликатно, оберегая чувства мамы фигуриста. Все близкие волнуются за здоровье Валентины Николаевны. Поэтому в беседе с журналистами Оксана Домнина проявляет сдержанность, держа эмоции под замком.
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«С Оксаной я каждый день на связи... Восхищаюсь ее любовью, каждый день она едет в больницу и проводит время с Ромой», - приводит «СтарХит» слова Ильи Авербуха.
Согласно последним новостям, Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозной комы после произошедшего у него микроинсульта.
Поклонники желают олимпийскому чемпиону скорейшего выздоровления. Многие переживают за фигуриста.
«Только один вопрос - за что? Такое горе!», «Сил вам и вашим близким», «Оксана молодец! Любящая, заботливая», «Вторая половинка всегда должна быть рядом», «Так жалко! Любим», - пишут фолловеры.