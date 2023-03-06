«Вот в кого такая красивая!»: Ивлеева показала свою роскошную маму-блондинку

Настя Ивлеева не скрывает, что выросла в провинции. И даже иногда делает посты из родительской квартиры в деревне Разметелево Ленинградской области.
Нередко, кстати, звезду осуждают за вид этого жилья, дескать, могла бы в нем ремонт организовать. Похоже, что ведущая решила проделать работу над ошибками и сделать маме дорогой подарок. И это оказался не ремонт, а автомобиль.
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Из него звезда провела стрим, показав редкий кадр с мамой. Родительница Насти Ивлеевой оказалась очень харизматичной дамой с очаровательной улыбкой. Фолловеры знаменитости заметили, что их любимица унаследовала внешность и голос своей матери.
«Вот в кого такая красивая!», «Мася у тебя топ! Огонь!», «Настя, какая ты молодец, что проводишь время со своей мамой! Просто умничка», «Мама красотка», «У вас с мамой голос просто идентичен», «Очень похожи. Мама прелесть», «Голоса одинаковые», - написали люди в комментариях к видео в Тelegram-канале Ивлеевой.