«Вот в кого такая красивая!»: Ивлеева показала свою роскошную маму-блондинку

Настя Ивлеева не скрывает, что выросла в провинции. И даже иногда делает посты из родительской квартиры в деревне Разметелево Ленинградской области.

Нередко, кстати, звезду осуждают за вид этого жилья, дескать, могла бы в нем ремонт организовать. Похоже, что ведущая решила проделать работу над ошибками и сделать маме дорогой подарок. И это оказался не ремонт, а автомобиль.

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Из него звезда провела стрим, показав редкий кадр с мамой. Родительница Насти Ивлеевой оказалась очень харизматичной дамой с очаровательной улыбкой. Фолловеры знаменитости заметили, что их любимица унаследовала внешность и голос своей матери.