Долгожданная: Пугачева получила купленную прошлым летом барокамеру за 3 миллиона

Алла Пугачева прошлым летом совершила крупную покупку. За 3 млн рублей звезда приобрела огромный аппарат у российского поставщика с доставкой в Израиль. И лишь на днях покупка прибыла к новому месту жительства артистки.

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Столь длительная доставка объясняется сложностями в коммуникациях: сначала менеджер певицы не отвечал на звонки, затем Алла Борисовна улетела в Латвию на время.

«Ситуация решена. Невыполненных обязательств перед Аллой Борисовной как клиентом у нас нет. Срок доставки незначительно был увеличен и занял чуть больше двух месяцев», - цитирует представителя продавца сайта «Абзац».

Барокамера – это огромный сосуд весом более 200 кг. Сеансы в этом аппарате усиливают кровообращение и насыщение организма кислородом. Производитель заявляет, что снижается стресс и укрепляется организм.