Яна Кошкина поманила видами сзади: прогнулась в купальнике так, что все ахнули

Звезда шоу «Однажды в России» Яна Кошкина — счастливая обладательница эталонной фигуры. Ее формами восторгаются сотни тысяч фанатов. И красотка старается подчеркивать свое богатство откровенными нарядами, часто позирует в соцсетях в бикини. Сейчас звезде некогда лететь на море, но она уже затосковала по пляжу и солнышку, поэтому в ее микроблоге появилось архивное фото с Мальдив. Причем, довольно провокативное: Кошкина позирует спиной, нагнувшись к воде.

«Сегодня поняла, что очень хочу в отпуск. Торжественно пообещала, что в мае раздвину съемочные графики и позволю себе неделю романтического ничегонеделания. Ничего себе заявочка!» — порассуждала красотка.

Поклонники наперебой принялись восторгаться увиденным. Многие признались, что такого ракурса не ожидали от красотки, ведь обычно она сражает откровенным декольте.