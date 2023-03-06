Наталья Рудова расстегнула пуговки в декольте: запретное рвется наружу

Актриса из сериалов «Жизнь по вызову» и «Универ» Наталья Рудова любит привлекать к себе внимание. Блондинка часто наряжается в откровенные платья, чтобы подразнить публику. На этот раз она показала, в чем щеголяла во время отпуска в Дубае. Она даже не пыталась спрятать запретное в декольте, а наоборот подчеркнула его пикантным жестом.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

В белом платье на пуговках Рудова позировала себе для селфи. Предварительно красотка расстегнула пуговицы на груди, и пышные прелести актрисы оказались выставлены на всеобщее обозрение.