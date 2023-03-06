Новости шоу-бизнеса: Пугачева нашла покупателя на замок в Грязи, Зайцев отметил 85-летие, Карл III пригласил Гарри и Меган на коронацию

Пугачева нашла покупателя на замок

Алла Пугачева давно продает свой особняк в Грязи, который ей построил пятый муж. Артистка могла бы его продать еще осенью прошлого года, нашелся реальный покупатель, но с 1 млрд рублей цены попросил скидку. Примадонна не дала, сделка сорвалась. Сейчас, по слухам, нашелся еще один желающий. И даже внес задаток.

Карл III пригласил на коронацию отверженных Гарри и Меган

Принц Чарльз, он же будущий король Карл III готовится к коронации и вопреки ожиданиям общественности все-таки пригласил своего отверженного младшего сына Гарри с невесткой Меган на сие событие.

Зайцев пышно отметил 85-летие

Слава Зайцев пышно отпраздновал свой 85-летний юбилей. Только вот старых добрых друзей на празднике не было. Звезды проигнорировали торжество великого модельера.

Федук требует с Элджея 5 млн

Рэперы Федук и Элджей больше не партнеры. Первый требует со второго 5 млн рублей за нарушение авторских прав.