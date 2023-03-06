Животик на первом плане: беременная жена Прилучного прогулялась с собакой

27-летняя актриса Зепюр Брутян недавно рассекретила свою беременность. Жена Павла Прилучного теперь не сводит глаз с растущего живота и показывает всем, как быстро он растет в объеме.

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Накануне Брутян отправилась выгулять свою собаку Тэффи. И показала на видео процесс. Но на первом плане оказался внушительный животик, которым любуется будущая мама, а вслед за ней – и ее поклонники.

Напомним, для молодой жены Прилучного это первая беременность. Сам актер уже дважды отец, и ребенок от Брутян сделает его многодетным.