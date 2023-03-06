Каролина Севастьянова разместила пышные полушария в откровенном декольте: результат впечатляет

Олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова отдыхает в Париже. По плану – осмотр достопримечательностей, ужины в фешенебельных ресторанах, шопинг и селфи. На новом фото красотка показала, что нарядилась для похода на ужин в черное платье с декольте. пышный бюст соблазнительно выглядывает из выреза, Севастьянова загадочно улыбается.

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Кстати, в столицу Франции красотка отправилась не одна, а в сопровождении таинственного спутника. Оказалось, что гимнастка недолго пробыла в холостяцком статусе после разрыва с бойфрендом Александром Мазановым. Кто ее новый избранник, девушка не распространяется.