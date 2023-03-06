Из суперзвезд в массажистки: Вера Брежнева осваивает новую профессию

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева сообщила, что снова стала студенткой. Судя по всему, певица решила сменить профиль и стать массажисткой. В своем микроблоге она показала, какие лекции слушает. И призналась, что уже практикуется.

«Мозг в шоке от количества новой информации, плотный график, теория и практика, но как же я люблю учиться», - написала артистка.

Звезда давно покинула Россию, концерты практически не дает. Доходы ощутимо упали, и, возможно, Брежнева решила зарабатывать руками. К тому же, упорно ходят слухи, что она развелась с Константином Меладзе.

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