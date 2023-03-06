«Присылал ей свой причиндал»: Рапунцель обвинила Дмитренко в измене

Экс-звезды «Дома-2» Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко готовятся к разводу. Пара объявила, что решила расстаться, еще в начале февраля, и сейчас они поливают друг друга грязью – так что недолго поклонники были в неведении, что же там у них произошло.

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Рапунцель обвиняет Дмитренко в измене и рукоприкладстве. Девушка забрала двоих детей и съехала из дома в гостиницу. И теперь жалуется на мужа, что тот не хочет освобождать жилье. Возвращаться туда она не намерена и хочет, чтобы он уступил жилплощадь ей и детям.

«Он вцепился в квартиру и не уходит, из-за него я ушла с дочками, а вообще он должен ﻿﻿был свалить к той малолетке, с кем он переписывался и договаривался о встрече и присылал ей свой причиндал. И еще он руки свои ﻿﻿распускает при детях», - поведала Рапунцель.

Дмитренко, со своей стороны, обвиняет жену в манипуляциях детьми. Она, дескать, шантажирует его дочками и скрывает их от него. Также мужчина намекнул на то, что Ольга первой заговорила о разводе, и подозревает, что у нее новый мужчина.