«Моя любовь»: Иван Ургант на редком фото показал жену

Телеведущий Иван Ургант редко афиширует свою личную жизнь, выводит жену или детей в свет. Но в день рождения супруги шоумен сделал исключение. Чтобы признаться в любви своей избраннице во всеуслышание.

В Сети Ургант опубликовал редкое фото Натальи Кикнадзе, которую запечатлел на диване с бокалом в руке. В кадре также – гитара и розетка.

«Все что я люблю! Наташка, гитара и электричество! С Днем рождения, моя любовь!»

В этом году Ургант и Кикнадзе отмечают 17-летие со дня свадьбы. У пары двое детей – Нина и Валерия. Также телеведущий принял как родную дочку от первого брака жены – Эрику Кикнадзе.