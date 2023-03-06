В десять раз меньше: сколько зарабатывает отвернувшаяся от России Нетребко за границей

Оперная певица Анна Нетребко отреклась от родины год назад ради сытой жизни в Европе, но все пошло не так, как она предполагала. Зажить счастливо и по-прежнему денежно у оскандалившейся на весь мир дивы не получилось. Она лишилась возможности зарабатывать в России и теперь получает за границей в десять раз меньше, чем ей когда-то платили на родине.

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Да и то, концерты с участием склочной дивы часто отменяют. Например, в начале марта у нее начался тур по Азии, но в Тайвани отказались выпускать артистку на сцену. Теперь она поет в Гонконге с мужем Юсифом Эйвазовым – там ее допустили до публики.

Зарабатывает за один концерт Нетребко в среднем 20-30 тысяч евро, в пересчете на рубли – до 2,4 млн рублей. О доходах, которые ей платили за коммерческие выступления в России компании-спонсоры, ей теперь приходится лишь мечтать: это суммы в десять раз больше - по 200 – 300 тысяч евро за концерт.

Видимо, из-за этого у Нетребко в последнее время сдают нервы. Она стала срываться на простых людей. Своих подписчиков из России, например, она обозвала долбоящерами. А от кубанских корней и вовсе открещивается - мол, лучшая часть ее жизни была в Австрии. И вообще в Европе ей все рады и любят, считает дива и пытается убедить в этом фолловеров.

По материалам сайта KP.RU