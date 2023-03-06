Елизавета Арзамасова в мини-шортиках щегольнула стройными ногами: звезда в Африке

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова взяла отпуск и отправилась на край земли. Жена Ильи Авербуха предпочла привычным направлениям Южную Африку и уже вышла на связь из Кейптауна. Актриса в восторге от отдыха и рассказывает, как проводит время.
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Для нового фото Арзамасова позировала в худи и мини-шортиках. Она присела на капот случайного яркого авто, щегольнув длинными стройными ногами. Подписчики заметили, что машину Лиза «подобрала» в цвет своей обуви, ей бы подошло стать хозяйкой подобного транспорта.
«Какой солнечный кадр!», «Прекрасная!», «Кроссовки под цвет машины!», «Хорошо отдохнуть!», «Вы участница шоу «Звезды в Африке»?», «Рискнула сесть за руль?», - пишут люди.
Елизавета Арзамасова. Фото: соцсети