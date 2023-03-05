«Повезет, если останется живой. Но факты говорят об обратном»: врач скорой помощи дал прогноз о состоянии Костомарова

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров уже почти два месяца находится в искусственной коме. Спортсмен был доставлен в клинику 10 января с запущенной формой пневмонии. Пока медики не берутся делать прогнозов о его дальнейшем состоянии. Из-за сепсиса и гангрены Роману Костомарову ампутировали стопы и пальцы на руках. Не исключено, что спортсмен может лишить и кистей.
Поклонники живут верой в то, что Роман Костомаров справится с болезнью, но специалисты возвращают их с небес на землю.
Главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах не разделяет оптимизма некоторых медиков.
«Известны случаи, когда при сепсисе состояние улучшалось, пациенты приходили в себя, сепсис уходил, но через какое-то время снова возвращался в ослабевший организм и состояние ухудшалось. Повторного сепсиса не бывает, бывает недолеченный прошлый. А посинение руки — результат полиорганной недостаточности», - прокомментировал Лев Авербах новости о том, что лечащие врачи Костомарова опасаются за его кисти.
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Увы, Лев Авербах считает перспективы Романа Костомарова весьма печальными и даже трагичными.
«Честно говоря, по всем фактам, известным нам из разных источников, можно сделать вывод, что Костомарову очень повезет, если он останется живой. К сожалению, известные факты говорят об обратном. Но будем надеяться на лучший исход. Организм сыплется и в постоянном стрессе, иммунная система не выдерживает. Даже его приход в чувства, открытие глаз и возобновление реакции на внешний мир не дают никакой гарантии на восстановление. В любом случае это инвалидность — и, возможно, повторное лечение, которое будет не менее опасным», - заключил Лев Авербах.
По материалам sport24.