«Повезет, если останется живой. Но факты говорят об обратном»: врач скорой помощи дал прогноз о состоянии Костомарова

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров уже почти два месяца находится в искусственной коме. Спортсмен был доставлен в клинику 10 января с запущенной формой пневмонии. Пока медики не берутся делать прогнозов о его дальнейшем состоянии. Из-за сепсиса и гангрены Роману Костомарову ампутировали стопы и пальцы на руках. Не исключено, что спортсмен может лишить и кистей.

Поклонники живут верой в то, что Роман Костомаров справится с болезнью, но специалисты возвращают их с небес на землю.

Главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах не разделяет оптимизма некоторых медиков.