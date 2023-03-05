«Это SHAMAN!»: Филипп Киркоров назвал Маску, под которой может скрывать автор хита «Встанем»

Жюри шоу «Маска»

Жюри шоу «Маска». Фото: НТВ

Судьи шоу «Маска» предположили, что известный исполнитель SHAMAN принимает участие в проекте НТВ.

В эфир телеканала НТВ в это воскресенье, 5 марта, вышел в эфир четвертый выпуск четвертого сезона шоу «Маска». 

Во время выступления Ворона, исполнившего хит «Обернитесь», судьи предположили, что под этой Маской скрывается известный исполнитель Ярослав Дронов - SHAMAN.

«Мне все время кажется, что под этой маской находится SHAMAN», - признался председатель судейской коллегии проекта Филипп Киркоров.

«Может быть, я сейчас тоже слушала и мне показалось», - поддержала эту версию Валерия.

«Да, что-то есть!» - продолжил Киркоров.

Ворон на шоу «Маска». Фото: НТВ

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Напомним, по итогам предыдущего, третьего, выпуска шоу «Маска» была разоблачена Лиса. Оказалось, что под ней пряталась продюсер и светская львица Яна Рудковская.

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