«Это SHAMAN!»: Филипп Киркоров назвал Маску, под которой может скрывать автор хита «Встанем»

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Напомним, по итогам предыдущего, третьего, выпуска шоу «Маска» была разоблачена Лиса. Оказалось, что под ней пряталась продюсер и светская львица Яна Рудковская.