«Это не просто понты»: Киркоров в розовой шубке разрешил весну вместо уехавшей в Израиль Пугачевой

На телеканале НТВ в первое воскресенье марта вышел в эфир четвертый выпуск четвертого сезона шоу «Маска». В самом его начале Филипп Киркоров вспомнил о традиции певицы Аллы Пугачевой. Когда Примадонна жила в России, каждое первое воскресенье марта она устраивала праздник, во время которого «разрешала весну».

Филипп Киркоров появился на съемках «Маски» в розовой шубке, которую потом скинул. Как оказалось, тепло поп-король оделся ради того, чтобы разрешить весну вместо уехавшей в Израиль Аллы Борисовны.

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