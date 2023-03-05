«Это не просто понты»: Киркоров в розовой шубке разрешил весну вместо уехавшей в Израиль Пугачевой

На телеканале НТВ в первое воскресенье марта вышел в эфир четвертый выпуск четвертого сезона шоу «Маска». В самом его начале Филипп Киркоров вспомнил о традиции певицы Аллы Пугачевой. Когда Примадонна жила в России, каждое первое воскресенье марта она устраивала праздник, во время которого «разрешала весну».
Филипп Киркоров появился на съемках «Маски» в розовой шубке, которую потом скинул. Как оказалось, тепло поп-король оделся ради того, чтобы разрешить весну вместо уехавшей в Израиль Аллы Борисовны.
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Филипп Киркоров на шоу «Маска». Фото: кадр программы
«Это не просто понты – я пришел сюда в розовой шубе. Это мой любимый цвет. Хочется официально попрощаться с зимой. Потому что наступила весна. И давайте по доброй традиции скажем: «Весну разрешаем!». Добро пожаловать, солнце, весна, любовь!» - высказался Филипп Киркоров.