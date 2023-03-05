«Если Хаматова вернется, это будет плевок в лицо народу»: Шахназаров высказался после провала актрисы в Риге

На днях стало известно об отмене в одном из театров Риги спектакля с участием российской актрисы Чулпан Хаматовой. Режиссер культурного учреждения в корректных формулировках дал понять, что постановка получилась провальной, на выходе оказалось совсем не то, что планировалось.
Потерпевшая творческую неудачу Чулпан Хаматова улетела из Латвии в Дубай, а кое-кто предположил, что актрисе стоит вернуться в Россию и играть здесь на языке, который Чулпан знает лучше всего, - на русском.
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Категорически против такого подхода выступил публицист и журналист Михаил Шахназаров. Он заявил, что возвращать Чулпан Хаматову, которая слишком много наговорила о России, будет ошибкой.
«У нее «творческая неудача», возвращайте ее тогда? Но если Чулпан Хаматова вернется, это будет плевок в лицо народу. Потому что столько, сколько она наговорила про нас, не говорил никто», - высказался Михаил Шахназаров.
По материалам YouTube-шоу «Полный абзац».