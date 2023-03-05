Рома Капаклы из «Дома-2»: «Я не «съезжаю» с вопросов про Таню Мусульбес» - парочка вместе на Бали

Рома Капаклы выглядит очень счастливым после измены Марине Африкантовой. Пока та льет слезы и пытается залечить душевные раны, Рома Капаклы вместе с Таней Мусульбес наслаждается красотами Бали.
В микроблоге Рома Капаклы дал понять, что ему так хорошо на Бали, что его вообще ничего потревожить не может.
«Находясь в таком месте как меня может что-то тревожить. Вообще никак», - довольно цинично признался Рома Капаклы.
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Таня Мусульбес. Фото: соцсети
Рома Капаклы в телеграм-канале признался, что подписчики атакуют его обещаниями скорого бумеранга и задают вопросы, на которые Капаклы пока не готов отвечать.
«Не будем говорить про Марину плохо ни в коем случае. Ребята, такая кислота происходит сейчас. Вы меня спрашиваете про Таню. Я не «съезжаю» с вопросов, я просто на них не отвечаю. Всему свое время. Потому что происходит цирк. Я не хочу впихивать в цирк то, в чем я буду искренним и настоящем. Я хочу рассказать о том, что происходит внутри меня в нормальном контексте, а не в контексте того дерьма, что происходит сейчас», - заявил Роман Капаклы.