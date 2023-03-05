Рома Капаклы из «Дома-2»: «Я не «съезжаю» с вопросов про Таню Мусульбес» - парочка вместе на Бали

Рома Капаклы выглядит очень счастливым после измены Марине Африкантовой. Пока та льет слезы и пытается залечить душевные раны, Рома Капаклы вместе с Таней Мусульбес наслаждается красотами Бали.

В микроблоге Рома Капаклы дал понять, что ему так хорошо на Бали, что его вообще ничего потревожить не может.

«Находясь в таком месте как меня может что-то тревожить. Вообще никак», - довольно цинично признался Рома Капаклы.

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